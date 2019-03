Elections 2019: BJD names nine LS, 54 assembly candidates

Bhubaneswar: The Biju Janata Dal (BJD) on Monday announced the first list of candidates for nine Lok Sabha and 54 assembly constituencies for the forthcoming elections.

This time, party supremo and Chief Minister Naveen Patnaik will contest from two assembly seats—Hinjilicut in Ganjam and Bijepur in Bargarh.

The nine Lok Sabha candidates are Pushpendra Singh Deo (Kalahandi), Ramesh Majhi (Nabarangpur), Chandrasekhar Sahu (Berhampur), Koushalya Hikaka (Koraput), Achyuta Samanta (Kandhamal), Pramila Bisoyi (Aska), Prasanna Acharya (Bargarh) and Kalikesh Singh Deo (Bolangir).

The candidates for 54 assembly constituencies are Subash Behera (Chhatrapur), Pradeep Panigrahi (Gopalpur), Bikram Panda (Berhampur), Surjya Narayan Patro (Digapahandi), Usha Devi (Chikiti), Prabhasini Nayak (Mohana), Kalyani Gajapati (Paralakhemundi), Chakradhar Kanhar (Baliguda), Saluga Pradhan (G Udayagiri), Pradeep Amat (Boudh), Mahidhdar Rana(Kantamal), Bikram Keshari Arukh(• Bhanjanagar), Ramesh Behera (Daspalla), Subhas Gond (Umerkote), Manohar Randhari (Dabugam), Padmini Dian (Kotpad), Purna Chandra Baka (Chitrakonda), Sadashiv Pradhani (Nabarangpur), Jagannath Saraka (Bissam Cuttack), Lal Bihari Himirika (Rayagada), Prabhu Jani (Lakshmipur), Raghuram Padal (Koraput), Rabi Narayan Nanda (Jeypore), Raghunath Gamang (Gunupur), Bhawanipatna- Dushmant Naik, Dibya Shankar Mishra (Junagarh), Mausudi Bag (Dharmagarh), Bhupinder Singh (Narla), Rajendra Dholakia (Nuapada), Lamobdar Nihaal (Khariar), Manjula Swain (Aska), Purna Chanda Swain (Sorada), Naveen Patnaik(Hinjili), Latika Pradhan (Kabisuryanagar), Srikanta Sahu (Polasara), Nandini Devi (Sanakhemundi), KK Suryamani Baidya (Khallikote), Jogesh Singh(Sundergarh), Mangala Kishan (Rajgangpur), Stephen Soren (Talsara), Sarada Prasad Nayak (Rourkela), Subrat Tarai (Raghunathpali), Ranjit Kishan (Bonai), Tukuni Sahu (Titlagarh), Saroj Meher (Patnagarh), Niranjan Pujari (Sonepur), Ajay Das (Kantabanji) and Padmanabha Behera (Biramaharajpur).