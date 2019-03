BJP Announces Candidates For 99 Assembly Constituencies Of Odisha

New Delhi: Ahead of the ensuing 2019 polls, the Bharatiya Janata Party (BJP) on Thursday announced the candidates’ list for 99 Assembly constituencies in Odisha.

The saffron party had announced the candidates’ list for ten parliamentary constituencies of Odisha, hours before naming the candidates for 100 Assembly seats of Odisha.

However, within a few minutes after sharing the list of 100 MLA candidates, the BJP revised the list by omitting the name of Aska constituency.

Here is the list of BJP candidates for 99 Assembly seats in Odisha:

1-Padampur -Pradeep Purohit

3- Bargarh -Aswini Sarangi

4 – Attabira (SC) -Milan Seth

6 – Brijrajnagar -Smt. Radha Rani Panda

8-Talsara (ST)- Bhabani Bhoi

9 – Sundargarh -Smt. Kusum Tete

10-Biramitrapur (ST) -Shankar Oram

11-Raghunathpali (SC) -Jagabandhu Behera

12-Rourkela -Nihar Ray

13-Rajgangpur (ST) -Narsing Minj

14-Bonai (ST) -Anil Barla

15-Kuchinda (ST) -Rabi Narayan Nayak

16-Rengali (SC) -Nauri Nayak

17-Sambalpur -Jayanarayan Mishra

20-Telkoi (ST) -Dhanujaya Sidhu

21-Ghasipura -Prithivraj kanhar 2

22-Anandapur (SC) -Bhagirati Sethi

23-Patna (ST) -Bhabani Shankar Nayak

24-Keonjhar (ST) -Mohan Majhi

26-Jashipur (ST) -Ganeshram Khuntia

27-Saraskana (ST) -Dr. Budhan Murmu

29-Bangriposi (ST) -Sukuda Murmu

30-Karanjia (ST) -Padmacharan Haibru

31-Udala (ST) -Bhaskar Madhei

32-Badasahi (SC) -Sanatan Bijuli

33-Baripada (ST) -Prakash Soren

35-Jaleswar -Jaya Narayan Mohanty

38-Balasore -Madanmohan Dutta

39-Remuna (SC) -Gobind Chandra Das

41-Soro (SC) -Rakesh Mallick

42-Simulia -Padmalochan Panda

45-Basudevpur -Madabananda Mallick

46-Dhamnagar (SC) -Bishnu Sethy

47-Chandbali -Manmohan Samal

48-Binjharpur (SC) -Smt. Babita Mallick

49-Bari -Biswa Ranjan Mallick

50-Barachana -Amar Nayak

51-Dharmasala -Tusar Parida

52-Jajpur-Goutam Ray

53-Korei -Biswajit Nayak

54-Sukinda -Pradeep Balasamata

55-Dhenkanal -Krushna Chandra Patra

56- Hindol (SC) -Ashok Nayak

57-Kamakhyanagar -Satrughana Jena

58 – Parjanga -Bibhuti Pradhan

59 – Pallahara -Ashok Mohanty

60 – Talcher -Kalandi Samal 3

61 – Angul -Pratap Pradhan

62-Chhendipada (SC)-Agasti Behera

66-Loisingha (SC)- Mukesh Mahaling

67-Patnagarh -Kanak Verdhan Singh Deo

69-Titlagarh -Ashok Dora

70-Kantabanji -Laxman Bag

72-Khariar -Rita Rani Bagarti

73-Umerkote (ST) -Nityananda Gond

75-Nabarangpur (ST) -Gouri Majhi

77-Lanjigarh (ST) -Ramesh Majhi

78-Junagarh -Manoj Meher

79-Dharmgarh Ananta Pratap Deo

81-Narla -Anirudh Pradhan

82-Baliguda (ST) -Karendra Majhi

83-G. Udayagiri (ST) -Smt. Archana Pradhan

85-Kantamal -Kanhei Danga

86-Boudh -Susanta Pradhan

87-Badamba -Bijay kumar Dalbehra

90-Barabati Cuttack -Samir Dey

91-Choudwar Cuttack -Nayan Kishore Mohanty

93-Cuttack Sadar (SC) -Dillip Mallick

94-Salepur -Prakash Behera

95-Mahanga -Sarada Pradhan

98-Aul -Dola Gobind Nayak